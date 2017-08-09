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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями кыргызской диаспоры в Турции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442006-ru.html

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В Турции автомобиль сбил велосипедиста-кыргызстанца

9 августа 2017, 18:56       Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в рамках двухдневного рабочего визита в Турецкую Республику во вторник, 8 августа, в городе Стамбул встретился с представителями кыргызской диаспоры.
Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Участие в разговоре также приняли министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков, министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева и Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции Ибрагим Жунусов.
Соотечественники затронули проблемы, связанные с оказанием государственных услуг, в частности, вопросы выдачи различных документов гражданам Кыргызстана Генеральным консульством нашей страны в Стамбуле. Также они получили ответы на вопросы по образованию, поддержке молодых специалистов, содействию кыргызстанцам, прибывающим в Турцию на лечение.
Сооронбай Жээнбеков тепло поприветствовал соотечественников и выразил благодарность представителям диаспоры за то, что они смогли объединить всех кыргызстанцев в Турции, укрепляют "Общество дружбы и культуры Кыргызстана".
"Вы вносите большой вклад в развитие кыргызско-турецких отношений. Кроме этого вы проводите значительную работу по всем направлениям оказания помощи соотечественникам, в том числе правовой поддержки студентов, обучающихся в Турции", — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Премьер-министр отметил, что представители диаспоры также приняли активное участие в решении организационных вопросов, связанных с открытием в Стамбуле памятника герою эпоса "Манас" и презентацией книги "Манас", переведенной на турецкий язык.
Касаясь проводимой Правительством Кыргызстана экономической политики, Сооронбай Жээнбеков отметил, что упор делается на развитие и поддержку экспортного потенциала. В рамках интеграции страны в Евразийское экономическое пространство, где проживает 170 млн человек, по всей территории нашей республики сейчас вводят в эксплуатацию новые производственные предприятия.
Он также напомнил, что Кыргызстан — единственная страна в Центральной Азии, получившая статус ВСП+, что позволяет поставлять на рынок Европы более 6 тыс. наименовании продукции, без налогообложения. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул, что правительство всегда открыто к диалогу и считает одной из своих важнейших обязанностей оказание помощи кыргызстанцам за пределами страны.
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