Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями кыргызской диаспоры в Турции

9 августа 2017, 18:56 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в рамках двухдневного рабочего визита в Турецкую Республику во вторник, 8 августа, в городе Стамбул встретился с представителями кыргызской диаспоры.

Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Участие в разговоре также приняли министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков, министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева и Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции Ибрагим Жунусов.

Соотечественники затронули проблемы, связанные с оказанием государственных услуг, в частности, вопросы выдачи различных документов гражданам Кыргызстана Генеральным консульством нашей страны в Стамбуле. Также они получили ответы на вопросы по образованию, поддержке молодых специалистов, содействию кыргызстанцам, прибывающим в Турцию на лечение.

Сооронбай Жээнбеков тепло поприветствовал соотечественников и выразил благодарность представителям диаспоры за то, что они смогли объединить всех кыргызстанцев в Турции, укрепляют "Общество дружбы и культуры Кыргызстана".

"Вы вносите большой вклад в развитие кыргызско-турецких отношений. Кроме этого вы проводите значительную работу по всем направлениям оказания помощи соотечественникам, в том числе правовой поддержки студентов, обучающихся в Турции", — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр отметил, что представители диаспоры также приняли активное участие в решении организационных вопросов, связанных с открытием в Стамбуле памятника герою эпоса "Манас" и презентацией книги "Манас", переведенной на турецкий язык.

Касаясь проводимой Правительством Кыргызстана экономической политики, Сооронбай Жээнбеков отметил, что упор делается на развитие и поддержку экспортного потенциала. В рамках интеграции страны в Евразийское экономическое пространство, где проживает 170 млн человек, по всей территории нашей республики сейчас вводят в эксплуатацию новые производственные предприятия.

Он также напомнил, что Кыргызстан — единственная страна в Центральной Азии, получившая статус ВСП+, что позволяет поставлять на рынок Европы более 6 тыс. наименовании продукции, без налогообложения. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул, что правительство всегда открыто к диалогу и считает одной из своих важнейших обязанностей оказание помощи кыргызстанцам за пределами страны.

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