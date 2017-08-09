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Талантбек Батыралиев: Лечение болезней почек – одно из самых затратных сфер в медицине

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/talant...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442005-ru.html

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Подписаны законы об обращении лекарств и медицинских изделий

9 августа 2017, 19:07       Комментарии

Сегодня министр здравоохранения Талантбек Батыралиев встретился с председателем Общественного объединения "Ассоциация гемодиализных и нефрологических больных Кыргызстана" Венерой Ташмамбетовой и пациентами, получающими программный диализ.
По данным Минздрава, на встрече обсуждены вопросы по обеспечению пациентов качественным программным диализом.
"Минздравом прилагаются все усилия для обеспечения нуждающихся больных диализом. Решение данной проблемы стоит на контроле у президента и премьер-министра. Лечение болезней почек – одно из самых затратных сфер в медицине. Создать даже небольшой центр гемодиализа в рамках госбюджета сложно, поэтому такие проекты все чаще организовываются на принципах партнерства с инвесторами. Минздрав инициировал разработку проекта государственно-частного партнерства. Уже объявлен победитель и мы надеемся, что в скором времени у пациентов, страдающих терминальной хронической почечной недостаточностью, появится возможность получать услуги гемодиализа на уровне самых высоких мировых стандартов", – отметил министр.

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