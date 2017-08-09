Глава Минкультуры Турции: Открытие памятника Манасу в Стамбуле знаковое событие для двух стран

9 августа 2017, 18:41 Комментарии

СТАМБУЛ, 09.08.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Открытие памятника Манасу в Стамбуле знаковое событие и для Кыргызстана, и для Турции. Об этом сегодня заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулуш на церемонии открытия памятника герою эпоса "Манас" в городе Стамбул.

По его словам, открытие памятника Манасу - очень важное событие. "Это мероприятие объединяет два народа, которые находятся в дали друг от друга. Нас объединяет общность культуры, и сегодня мы открываем памятник нашему общему предку Манасу. Неважно то, как мы далеко друг от друга живем, потому, что у нас одно сердце. Я уверен, что открытие этого монумента укрепит наши культурные связи", - сказал он.

Куртулуш отметил, что вчера в Анкаре состоялась встреча премьер-министров Турции - Бинали Йылдырым и Кыргызстана - Сооронбая Жээнбекова. "И мы смогли убедиться, что между двумя народами нет никаких проблем и нерешенных вопросов. И мы уверены, что и в будущем мы вместе сделаем много хороших дел в области культуры, спорта, образования, экономики, туризма и в других сферах", - сказал министр.

Он подчеркнул, Манас является предком не только кыргызского, но и всех тюркских народов. "Манас Великодушный был не только хорошим воином, но его еще знают как гуманного правителя, который показывал кыргызскому народу правильный путь. По этой причине тюркский народ тоже уважает великого Манаса", - отметил Куртулуш.

"Эпос "Манас" является одним из самых объемных эпосов мира. Манас дает дух всему тюркскому миру. Стамбул считается – историческим городом и открытие памятник Манасу именно в этом городе - очень важно для Турции. Я уверен, что горожане и гости Стамбула, каждый раз видя памятник, будут вспоминать кыргызский народ. Этот памятник считается символом дружбы двух народов", - заявил он.