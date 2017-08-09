Бишкекчане Иван и Людмила Лензины сыграли золотую свадьбу

9 августа 2017, 18:18 Комментарии

С 50-летним юбилеем совместной супружеской жизни Лензина Ивана Николаевича и Лензину Людмилу Васильевну поздравили в столичном муниципалитете.

Чествование организовано суниципальной администрацией совместно с районным отделением ЗАГСа во Дворце бракосочетания.

"Юбиляры воспитали двух дочерей и имеют семь внуков. Свою работу Иван Лензин начал в 1970 году преподавателем географии в средней школе в селе Бурулдай Кеминского района. В 1972 начал работать инженером, научным сотрудником в НАН КР. В 1984 году стал кандидатом геолога — минералогических наук. С 1975 по 2005 годы в институте сейсмологии работал ведущим научным сотрудником", – говорится в сообщении.

Людмила Лензина проработала с 1970 по 2005 год в институте Академии наук, кандидатом биологических наук. Людмила Васильевна в данный момент работает в Управлении академии при президенте.