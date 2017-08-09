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Бишкекчане Иван и Людмила Лензины сыграли золотую свадьбу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442002-ru.html

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9 августа 2017, 18:18       Комментарии

С 50-летним юбилеем совместной супружеской жизни Лензина Ивана Николаевича и Лензину Людмилу Васильевну поздравили в столичном муниципалитете.
Чествование организовано суниципальной администрацией совместно с районным отделением ЗАГСа во Дворце бракосочетания.
"Юбиляры воспитали двух дочерей и имеют семь внуков. Свою работу Иван Лензин начал в 1970 году преподавателем географии в средней школе в селе Бурулдай Кеминского района. В 1972 начал работать инженером, научным сотрудником в НАН КР. В 1984 году стал кандидатом геолога — минералогических наук. С 1975 по 2005 годы в институте сейсмологии работал ведущим научным сотрудником", – говорится в сообщении.
Людмила Лензина проработала с 1970 по 2005 год в институте Академии наук, кандидатом биологических наук. Людмила Васильевна в данный момент работает в Управлении академии при президенте.

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