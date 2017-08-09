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ЦИК не рассмотрел вопрос о прохождении теста по госязыку кандидатами, находящимися под следствием

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tsik-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442001-ru.html

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9 августа 2017, 18:20       Комментарии

В Центризбиркоме не стали рассматривать вопрос о прохождении теста по госязыку подследственным. Об этом стало известно на заседании ЦИК.
Член ЦИК Гульнара Джурабаева предложила включить в повестку дня вопрос о прохождении теста по госязыку кандидатам, которые находятся под следствием. По ее словам, накануне вышло решение о том, что кандидаты под следствием могут проходить тест.
Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что решение суда вышло поздно и до сих пор документа у нее на руках нет.
Заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова заявила, что нужно сегодня рассмотреть этот вопрос.
Шайлдабекова поставила на голосование о включении вопроса в повестку дня. Однако, большинство членов ЦИК проголосовали против.
Напомним, ранее член Центрибиркома, доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев прояснил ситуацию, из-за которой члены ЦИК Джурабаева и Атыр Абдрахматова обратились к спикеру с критикой в отношении председателя ЦИК.
Причиной недопонимания между Джурабаевой и Абдрахматовой с остальными членами ЦИК стала ситуация с отсутствием механизмов прохождения экзамена по государственному языку Омурбеком Текебаевым, который находится под стражей и обвиняется в коррупции.

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