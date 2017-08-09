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ЦИК удовлетворил жалобу Омурбека Бабанова о лишении аккредитации ряд СМИ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tsik-u...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442000-ru.html

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9 августа 2017, 18:36       Комментарии

Члены Центризбиркома удовлетворили жалобу представителя кандидата в президенты Омурбека Бабанова о лишении аккредитации в ЦИК сайта chagylgan.kg.
Председатель рабочей комиссии Назарали Арипов отметил, что в статье затронуты вопросы национальной принадлежности кандидата.
Представитель кандидата отметил, что затрагиваются национальные, сепаратистские темы.
"Если мы будем ждать решение суда и следственных органов, выборный процесс просто закончится. Мы обратились в части аккредитации. Я видел решение компетентных органов. Факт нарушения избирательного законодательства очевиден", – сказал он.
Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова предложила без лишения аккредитации прийти к компромиссу обе стороны. На это заместитель председателя Атыр Абдрахматова ответила, что здесь идет речь о том, что кыргызстанцев делят по этнической принадлежности.
"Идет призыв к вражде. Эти вопросы требуют рассмотрение в правоохранительных органах. Я предлагаю принять решение рабочей группы. Вы предлагаете нейтральную меру", – сказала она.
В итоге обсуждения большинством голосов принято решение лишить аккредитации в ЦИК сайт chagylgan.kg.
Напомним, уполномоченные представители кандидата на должность президента Омурбека Бабанова пожаловались председателю Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабековой на отдельные СМИ за распространение информации, порочащей достоинство кандидата и разжигающей межнациональную рознь.

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