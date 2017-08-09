Премьер Жээнбеков принял участие в открытии памятника Манасу в Стамбуле

9 августа 2017, 18:08 Комментарии

СТАМБУЛ, 09.08.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня принял участие в торжественной церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса "Манас" в парковой зоне живописного района Эюп города Стамбул (Турция).

Церемонию открыли сказаниями отрывков из эпоса "Манас".

По словам Жээнбекова, сегодня происходит большое событие для всего кыргызского народа. "Мы открываем памятник великому Манасу на исторической земле Турции. Это исторический момент, который доказывает единство кыргызского и турецкого народов. Я уверен, что это укрепит связь между нашими странами", - сказал премьер.

Жээнбеков отметил, что для кыргызского народа большая честь установить памятник Манасу в Стамбуле. Эпос с объемом 500 тыс строк - большое богатство для мировой литературы.

"С 1991 года, когда наша страна обрела независимость, и по сей день дружественный турецкий народ продолжает оказывать нам помощь. Турция одна из первых признала независимость Кыргызстана. Турция всегда останется для кыргызского народа близким другом и надежным партнером", - сказал глава кабмина.

Мэр города Стамбул Кадыр Топ Баш в свою очередь подчеркнул, что сегодня знаковое событие для кыргызского и турецкого народов. "Сегодня мы впишем новую букву в истории. Открытие памятника Манасу очень важно не только для кыргызов, но и для турков. Эпос Манас – энциклопедия в мировой культуре. И мы горды, что именно в городе Стамбул открыли памятник Манасу. Ведь город Стамбул является историческим и с памятником Манасу, мы надеемся, данное место станет еще более излюбленным для горожан и гостей столицы", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе правительства КР, работа над культурными проектами по установке памятника герою эпоса "Манас" в г. Стамбул была начата по инициативе Президента КР в рамках объявленного в 2016 году Года истории и культуры.

Данный проект обусловлен необходимостью углубления культурно-гуманитарного сотрудничества между турецким и кыргызским народами, а также большим интересом со стороны турецких ученых и интеллигенции к изучению уникального литературного произведения – кыргызского героического эпоса "Манас".

В результате переговоров решением муниципальных властей г.Стамбул для установки памятника герою эпоса "Манас" выделен земельный участок в парковой зоне живописного района Эюп. Место расположения памятника выбрано неслучайно и призвано стать удобной площадкой для отдыха и встреч кыргызских граждан, проживающих в Турции.

Финансирование проекта осуществлялось за счет кыргызских и турецких меценатов, а также муниципалитета г. Стамбул. В частности, Дирекцией парков и садов мэрии г. Стамбул был изготовлен постамент для скульптуры.

Для работы над скульптурой были собраны лучшие кыргызские мастера под руководством народного художника Садабека Ажиева. Автор пятиметровой, выполненной из меди скульптуры "Манас" – ученик С.Ажиева Токталы Мурзакаримов.