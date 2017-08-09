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Художник из Кыргызстана вручил президенту Монголии его портрет из гвоздей и ниток

Источник:
http://kabar.kg/news/khudozhni...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441995-ru.html

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9 августа 2017, 18:19       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Художник из Кыргызстана Азамат Джаналиев встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулги и вручил ему его портрет, созданный из гвоздей и ниток. Об этом он поделился на своей странице в Facebook.
Встреча состоялась в столице Монголии в городе Улан-Батор. В благодарность художнику президент подарил бронзового воина, книгу Гиннеса Монголии и картину с росписью, а также передал привет всему Кыргызстану.
Напомним, что до этого Джаналиев успел создать еще эксклюзивные картины известных личностей как Чынгыз Айтматов, Ахмат-Хаджи Кадыров, Владимир Путин, Петр I и шейхов ОАЭ. Все свои работы художник запатентовал.

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