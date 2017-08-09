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Каждая тринадцатая девушка в Кыргызстане моется один раз в неделю

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441993-ru.html

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9 августа 2017, 18:10       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Одна кыргызстанка моложе 28 лет из тринадцати моется только раз в неделю. Это выяснилось в результате опроса, опубликованного на площадке Мнение.кг.
В онлайн-исследовании "Общая гигиена" приняли участие 774 кыргызстанца в возрасте до 28 лет. Выяснилось, что мужская часть населения тоже часто пренебрегает гигиеническими процедурами: еженедельно их проводит только один молодой человек из шести.
По данным опроса, треть сограждан моются регулярно, около 27 процентов делают это два раза в день. Каждый четвертый признался, что принимает душ не ежедневно.
Девушки активнее ухаживают за полостью рта, чем представители сильного пола. Лишь два процента из них пренебрегают регулярной чисткой зубов, а среди парней показатель доходит до 9 процентов. Примечательно, что больше половины дам чистят зубы дважды в день, а вот мужчины предпочитают делать это один раз.
Девушки оказались чистоплотнее и в вопросах домашней уборки: 44 процента кыргызстанок наводят дома порядок ежедневно. Среди мужчин этот показатель составляет 39 процентов.
Четверть всех граждан КР делают уборку раз в три дня, 22 процента - раз в неделю. Три процента мужчин признались, что берут в руки тряпку не чаще одного раза в месяц.
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