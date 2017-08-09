Каждая тринадцатая девушка в Кыргызстане моется один раз в неделю

9 августа 2017, 18:10 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Одна кыргызстанка моложе 28 лет из тринадцати моется только раз в неделю. Это выяснилось в результате опроса, опубликованного на площадке Мнение.кг.

В онлайн-исследовании "Общая гигиена" приняли участие 774 кыргызстанца в возрасте до 28 лет. Выяснилось, что мужская часть населения тоже часто пренебрегает гигиеническими процедурами: еженедельно их проводит только один молодой человек из шести.

По данным опроса, треть сограждан моются регулярно, около 27 процентов делают это два раза в день. Каждый четвертый признался, что принимает душ не ежедневно.

Девушки активнее ухаживают за полостью рта, чем представители сильного пола. Лишь два процента из них пренебрегают регулярной чисткой зубов, а среди парней показатель доходит до 9 процентов. Примечательно, что больше половины дам чистят зубы дважды в день, а вот мужчины предпочитают делать это один раз.

Девушки оказались чистоплотнее и в вопросах домашней уборки: 44 процента кыргызстанок наводят дома порядок ежедневно. Среди мужчин этот показатель составляет 39 процентов.

Четверть всех граждан КР делают уборку раз в три дня, 22 процента - раз в неделю. Три процента мужчин признались, что берут в руки тряпку не чаще одного раза в месяц.

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