Наблюдатели ОБСЕ будут мониторить кыргызские СМИ на выборах президента

9 августа 2017, 17:34 Комментарии

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) направит на выборы президента Кыргызстана 350 краткосрочных и 24 долгосрочных наблюдателей в октябре 2017 года, сообщили в офисе организации в Бишкеке.

Наблюдатели, прибывшие из стран, которые входят в ОБСЕ, будут мониторить ход выборов на всей территории Кыргызстана. Кроме того, они будут следить и за работой кыргызских СМИ в период выборов.

Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.