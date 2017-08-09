Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фильм об истории космической гонки будет презентован в БишкекеФильм об истории космической гонки будет презентован в БишкекеСегодня: не хватает фантазии, утренние толчки, интрига с Ошским рынкомСегодня: не хватает фантазии, утренние толчки, интрига с Ошским рынком

Наблюдатели ОБСЕ будут мониторить кыргызские СМИ на выборах президента

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/nablyu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441992-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями кыргызской диаспоры в Турции

Художник из Кыргызстана вручил президенту Монголии его портрет из гвоздей и ниток

ОБСЕ направит порядка 300 наблюдателей на президентские выборы Кыргызстана

Выборы-2017: Результаты теста на знание госязыка еще 4 претендентов на должность президента

Жыпар Жекшеев: "Выборы без Текебаева пройдут спокойно и честно"

9 августа 2017, 17:34       Комментарии

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) направит на выборы президента Кыргызстана 350 краткосрочных и 24 долгосрочных наблюдателей в октябре 2017 года, сообщили в офисе организации в Бишкеке.
Наблюдатели, прибывшие из стран, которые входят в ОБСЕ, будут мониторить ход выборов на всей территории Кыргызстана. Кроме того, они будут следить и за работой кыргызских СМИ в период выборов.
Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум