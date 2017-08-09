Шестаков: Темир Сариев и новое политобъединение дружат против Жээнбекова

9 августа 2017, 17:50 Комментарии

В минувшее воскресенье, 6 августа, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров и Бакыт Торобаев объявили о создании нового политического объединения. Они заявили о том, что выдвинут на президентские выборы единого кандидата, однако кто им станет, тактично умолчали, добавив позже, что четверка готова пополнить свои ряды новыми союзниками.

Первым в списке потенциальных партнеров значится экс-премьер Темир Сариева. Накануне, 8 августа, кандидат в президенты КР подтвердил на своей странице в Facebook информацию о том, что между его штабом и новым политическим объединением ведутся переговоры. При этом, политическая четверка союзников, "предложивших себя" оппонентам, намеренно уходит от ответов на этот счет, игнорируя запросы журналистов. По мнению политолога Игоря Шестакова, участники переговоров делают это намерено для того, чтобы привлечь интерес СМИ к процессу.

"То, что идет торг между Сариевым и новым политобъединением, известно давно. Это подтвердил и сам Темир Сариев. Но мы не знаем, что стоит на кону, каков предмет торга, — отмечает Шестаков. — Этот торг начался не сегодня. Ранее Сариев уже принимал участие в мероприятиях, которые проводили Мадумаров, Ташиев и Келдибеков. То есть эти политики не впервые сели за стол переговоров. Для нового политобъединения важно, чтобы в масс-медиа начали раскручивать эту тему. По сути дела, они выстраивают вокруг своих имен и объединения очень хорошую пиар-кампанию, не вкладывая в это не тыйына.

Касательно дружбы четверки с Сариевым, политолог считает, что тандем нового политобъединения и лидера "Ак-Шумкара" выгоден всем его участникам.

"Безусловно, политическим тяжеловесом нового политобъединения является Ахматбек Келдибеков, но в силу разных причин его участие в выборах пока под вопросом. Что касается Торобаева, то сегодня у лидера "Онугуу-Прогресс" нет ни финансовых, ни людских ресурсов для того, чтобы успешно участвовать в выборной кампании. Поэтому для него лучший вариант – это участие в таких коалиционных схемах, нежели провал на выборах. Этот провал может похоронить его дальнейшую политическую карьеру. Варианты того, кто из четверки пойдет на выборы в качестве единого кандидата, могут быть разные. На мой взгляд, это либо Мадумаров, либо Торобаев. И им, конечно, нужен тандем с северным политиком, так как эта четверка позиционирует себя как чисто южный политический союз. И, возможно, Сариев им нужен как союзник на севере", — добавил Игорь Шестаков.

По мнению эксперта, этот тандем не менее выгоден и для самого Темира Сариева.

"Известно, что у Сариева большие проблемы с электоратом на юге. Не случайно он, начав свою кампанию, активно ездил по южным регионам, сажал там деревья в аулах. Все для того, чтобы показать, что он "свой парень" на юге. У него вообще вся предвыборная кампания построена на образе "своего парня"", — подчеркнул он.

Политолог отметил, что сегодня заявления в СМИ о том, что Темир Сариев входит в тройку лидеров президентских выборов, сильно раздуты. Шестаков склонен считать его в большей степени виртуальным президентом Кыргызстана, чем реальным.

"Если посмотреть правде в глаза, то у Сариева партия "Ак-Шумкар" в большей степени виртуальная, чем реальная. Соответственно, он в большей степени виртуальный президент, чем реальный. Потому что в реале у него нет сегодня финансовых и партийных возможностей для того, чтобы претендовать на победу. В этой связи мне кажется, что эта схема (тандем с четверкой) будет устраивать всех игроков", — сказал эксперт.

Даже если объединение Торобаева и компании с Темиром Сариевым случится, сможет ли новый политический союз противостоять явным фаворитам гонки – действующему премьер-министру и лидеру "Республики" Омурбеку Бабанову? На этот счет у Игоря Шестакова есть свои варианты развития событий.

"Возможно, идет создание оппозиционной коалиции, и цели у нее могут быть разные. Например, торги с будущим президентом. Известно, что Кыргызстан ожидаются парламентские выборы, возможно досрочные. Вероятно, политическая элита юга, представленная четверкой, хочет получить для себя какие-то гарантии на будущее. В то же время можно говорить о том, что эта коалиция может расшириться, возможно, она не остановится на объединении пяти политиков. Тогда речь уже пойдет о формировании новой политической силы, потому что ни один из этих политиков сегодня не является общенациональным лидером страны, каким был в 2011 году Алмазбек Атамбаев. Вполне возможно, что они решили дружить против СДПК в лице нынешнего кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Обратите внимание, что до того, как Сариев заговорил о переговорах с четверкой, с его стороны появились заявления в адрес Жээнбекова об использовании им административного ресурса", — пояснил Шестаков.

По его словам, еще одна версия создания нового оппозиционного политического движения сводится к тому, что четверка попросту использует выборы в качестве площадки для того, чтобы лишний раз о себе заявить, потратив на это минимальный людской и финансовый ресурс.

"Не исключаю, что одним из виртуальных членов нового политобъединения является Мелис Мырзакматов. Он сейчас находится не в Кыргызстане, но вряд ли он остается в стороне от политических событий в стране. Его главная цель – вернуться и продолжить свою деятельность в Кыргызстане. Он тоже заинтересованное лицо", — заключил Шестаков.