9 августа 2017, 17:55 Комментарии

На сегодня в рамках государственно-частного партнерства на стадии реализации находится 15 проектов, заявил заместитель министра экономики Данияр Иманалиев в ходе пресс-конференции.

"Совокупная стоимость данных проектов составляет $165 млн. Из них 5 проектов планируется реализовать в области развития городской инфраструктуры, 4 проекта — в области здравоохранения, 4 – в сфере спорта и туризма, по 1 проекту – в области транспорта и таможенной логистики. Из Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП на консультационные услуги для подготовки технико-экономического обоснования по 8 проектам выделено свыше $1,4 млн. Совокупная стоимость данных 8 проектов составляет $79 млн", – отметил Иманалиев.

ГЧП является одним из важных инструментов обеспечения экономического роста страны посредством концентрации ресурсов государственного и частного секторов для реализации инвестиционных проектов, в том числе для снижения нагрузки на государственный бюджет и эффективного перераспределения бюджетных средств.