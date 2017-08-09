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В рамках государственно-частного партнерства на стадии реализации находится 15 проектов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-ramk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441990-ru.html

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9 августа 2017, 17:55       Комментарии

На сегодня в рамках государственно-частного партнерства на стадии реализации находится 15 проектов, заявил заместитель министра экономики Данияр Иманалиев в ходе пресс-конференции.
"Совокупная стоимость данных проектов составляет $165 млн. Из них 5 проектов планируется реализовать в области развития городской инфраструктуры, 4 проекта — в области здравоохранения, 4 – в сфере спорта и туризма, по 1 проекту – в области транспорта и таможенной логистики. Из Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП на консультационные услуги для подготовки технико-экономического обоснования по 8 проектам выделено свыше $1,4 млн. Совокупная стоимость данных 8 проектов составляет $79 млн", – отметил Иманалиев.
ГЧП является одним из важных инструментов обеспечения экономического роста страны посредством концентрации ресурсов государственного и частного секторов для реализации инвестиционных проектов, в том числе для снижения нагрузки на государственный бюджет и эффективного перераспределения бюджетных средств.

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