Мэрия Бишкека начала выдавать уголь малоимущим семьям

9 августа 2017, 18:06 Комментарии

Свердловской районной администрацией в отопительном сезоне 2017-2018 годы планируется обеспечить 1200 малоимущих семей района из расчета 1,5 тонны на семью, стоимость 1 тонны угля составила 2 тыс. 580 сомов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Уголь начали отпускать с 7 августа по выданным талонам с топливной базы.

"Ежедневно на базе дежурит один сотрудник Управления социального развития, который контролирует вывоз угля. Также следует отметить, что уголь для 200 инвалидов и одиноким пенсионерам доставляется до дома за счет района", – говорится в сообщении.