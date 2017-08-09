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Мэрия Бишкека начала выдавать уголь малоимущим семьям

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441989-ru.html

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9 августа 2017, 18:06       Комментарии

Свердловской районной администрацией в отопительном сезоне 2017-2018 годы планируется обеспечить 1200 малоимущих семей района из расчета 1,5 тонны на семью, стоимость 1 тонны угля составила 2 тыс. 580 сомов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Уголь начали отпускать с 7 августа  по выданным талонам с топливной базы.
"Ежедневно на базе дежурит один сотрудник Управления социального развития, который контролирует вывоз угля. Также следует отметить, что уголь для 200 инвалидов и одиноким пенсионерам доставляется до дома за счет района", – говорится в сообщении.

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