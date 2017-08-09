9 августа 2017, 18:07 Комментарии

В Турции автомобиль сбил велосипедиста-кыргызстанца. Об этом сообщает издание Haberler.

По данным СМИ, инцидент произошел в районе Сантрапарк города Кастамону. Двигавшегося на велосипеде 21-летниего кыргызстанца Нурсултана Толонбай уулу сбил легковой автомобиль.

Аварийная служба 112 доставила пострадавшего молодого кыргызстанца в ближайший муниципальный госпиталь. В данное время гражданин КР проходит лечение. Состояние пострадавшего в ДТП соотечественника оценивается как удовлетворительное.