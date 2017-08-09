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В Турции автомобиль сбил велосипедиста-кыргызстанца

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-turt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441988-ru.html

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В Париже неизвестный на автомобиле врезался в группу военных

Под Парижем автомобиль врезался в группу военных и скрылся

9 августа 2017, 18:07       Комментарии

В Турции автомобиль сбил велосипедиста-кыргызстанца. Об этом сообщает издание Haberler.
По данным СМИ, инцидент произошел в районе Сантрапарк города Кастамону. Двигавшегося на велосипеде 21-летниего кыргызстанца Нурсултана Толонбай уулу сбил легковой автомобиль.
Аварийная служба 112 доставила пострадавшего молодого кыргызстанца в ближайший муниципальный госпиталь. В данное время гражданин КР проходит лечение. Состояние пострадавшего в ДТП соотечественника оценивается как удовлетворительное.

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