Внешнеторговый оборот Узбекистана превысил 12 млрд. долларов

9 августа 2017, 17:25 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. За январь-июнь 2017 года внешнеторговый оборот Республики Узбекистан составил $12,072 млрд., что на 11,1% выше по сравнению с тем же периодом 2016 года.

По сообщению узбекского Посольства в Бишкеке, Узбекистан в январе-июне увеличил экспорт на 13,1%, который составил $5,97 млрд., и импорт на 9,2% - до $6,102 млрд.

По данным Госкомстата Узбекистана, сальдо внешней торговли составило минус $132,7 млн., в том числе со странами СНГ – $300,2 млн. и с другими странами – минус $432,9 млн.

Внешнеторговые операции резидентов Узбекистана в основном осуществляются со странами Азии (47,2% от общего объема товарооборота), Европы (42,2%) и Америки (3,0%), на долю которых приходится 92,4% от общего объема товарооборота.

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами являются Россия, Казахстан, Украина, Таджикистан, Кыргызстан, на долю которых приходится 29,4% внешнеторгового оборота, среди других стран – Китай, Турция, Республика Корея, Германия, Афганистан, Бразилия, Индия, Иран, Латвия, Литва, Франция, США, Швейцария на долю которых приходится 43,0% всего внешнеторгового оборота.

При этом внешнеторговый оборот со странами СНГ составил $4,45 млрд., что на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Узбекистана составила 36,9%.

Внешнеторговый оборот с другими странами вырос на 10,2% - до $7,62 млрд. Их доля в общем внешнеторговом обороте Узбекистана достигла 63,1%.

Экспорт Узбекистана в страны СНГ вырос на 14,8% в январе-июне 2017 года и составил $2,375 млрд. Доля экспорта Узбекистана в страны СНГ составила 39,8%. В другие страны экспорт Узбекистана достиг $3,59 млрд., что на 12% выше по сравнению с тем же периодом 2016 года. Доля других стран в экспорте Узбекистана составила 60,2%.

Узбекистан импортировал услуги и товары на сумму $2,075 млрд. из стран СНГ (+10,2%) и других стран на $4,027 млрд. (+8,6%). Доля импорта стран СНГ составила 34% и других стран – 66%.

Около 42,2% товарооборота Узбекистана пришлось на долю стран Европы, 47,2% - стран Азии, 3% - стран Америки, 0,1% - стран Африки.