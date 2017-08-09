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Фильм об истории космической гонки будет презентован в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/fil-m-ob-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441986-ru.html

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9 августа 2017, 17:37       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. В кинотеатре "Манас" состоится торжественное открытие "Недели российского кино" в Бишкеке.
По сообщению Департамента информации Минкультуры КР, в церемонии открытия Недели российского кино в Кыргызстане примут участие российские и кыргызстанские кинематографисты, киноактеры, кинокритики.
Неделю российского кино в Кыргызстане откроет презентация фильма Дмитрия Киселева, которая стала новинкой 2017 года. Мировая премьера фильма состоялась в апреле под названием "Время первых".
Сюжет кинокартины повествует о борьбе за первенство в космической гонке двух супердержав СССР и США в разгар холодной войны, 60-е годы. На очереди выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, готовы шагнуть в неизвестность. В этой миссии все, что только можно, пошло не так.
В главных ролях в фильме снялись известные российские артисты - Евгений Миронов, Константин Хабенский, Елена Панова, Владимир Ильин и другие.
Продюсерами кинокартины выступили Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов и Сергей Агеев.
Согласно информации Департамента информации, вход всем любителям кино на мероприятие будет свободным. Премьера фильма "Время первых" состоится 18 августа в кинотеатре "Манас".

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