Фильм об истории космической гонки будет презентован в Бишкеке

9 августа 2017, 17:37 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. В кинотеатре "Манас" состоится торжественное открытие "Недели российского кино" в Бишкеке.

По сообщению Департамента информации Минкультуры КР, в церемонии открытия Недели российского кино в Кыргызстане примут участие российские и кыргызстанские кинематографисты, киноактеры, кинокритики.

Неделю российского кино в Кыргызстане откроет презентация фильма Дмитрия Киселева, которая стала новинкой 2017 года. Мировая премьера фильма состоялась в апреле под названием "Время первых".

Сюжет кинокартины повествует о борьбе за первенство в космической гонке двух супердержав СССР и США в разгар холодной войны, 60-е годы. На очереди выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, готовы шагнуть в неизвестность. В этой миссии все, что только можно, пошло не так.

В главных ролях в фильме снялись известные российские артисты - Евгений Миронов, Константин Хабенский, Елена Панова, Владимир Ильин и другие.

Продюсерами кинокартины выступили Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов и Сергей Агеев.

Согласно информации Департамента информации, вход всем любителям кино на мероприятие будет свободным. Премьера фильма "Время первых" состоится 18 августа в кинотеатре "Манас".