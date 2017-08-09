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Мэрия Бишкека поздравила супружескую пару с золотой свадьбой

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441985-ru.html

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9 августа 2017, 17:52       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Муниципальная администрация по Ленинскому административному району поздравила с 50-летним юбилеем совместной супружеской жизни Ивана Лензина и Людмилу Лензину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Чествование было организовано муниципальной администрацией совместно с районным отделением ЗАГСа во Дворце бракосочетания.
Юбиляры воспитали двух дочерей и имеют семь внуков.
Свою работу Лензин Иван Николаевич начал в 1970 году преподавателем географии в средней школе в с. Бурулдай Кеминского района. В 1972 начал работать инженером, научным сотрудником в Академии наук Кыргызской Республики. В 1984 году стал кандидатом геолога - минералогических наук. С 1975-2005гг. в институте сейсмологии работал ведущим научным сотрудником.
Лензина Людмила Васильевна проработала с 1970-2005гг. в институте Академии наук, кандидатом биологических наук. Людмила Васильевна в данный момент работает в Управлении Академии при Президенте – доцентом.

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