Мэрия Бишкека поздравила супружескую пару с золотой свадьбой

9 августа 2017, 17:52 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Муниципальная администрация по Ленинскому административному району поздравила с 50-летним юбилеем совместной супружеской жизни Ивана Лензина и Людмилу Лензину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Чествование было организовано муниципальной администрацией совместно с районным отделением ЗАГСа во Дворце бракосочетания.

Юбиляры воспитали двух дочерей и имеют семь внуков.

Свою работу Лензин Иван Николаевич начал в 1970 году преподавателем географии в средней школе в с. Бурулдай Кеминского района. В 1972 начал работать инженером, научным сотрудником в Академии наук Кыргызской Республики. В 1984 году стал кандидатом геолога - минералогических наук. С 1975-2005гг. в институте сейсмологии работал ведущим научным сотрудником.

Лензина Людмила Васильевна проработала с 1970-2005гг. в институте Академии наук, кандидатом биологических наук. Людмила Васильевна в данный момент работает в Управлении Академии при Президенте – доцентом.