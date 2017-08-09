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Жители Бишкека просят мэрию строить парки на окраинах города

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441984-ru.html

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9 августа 2017, 17:41       Комментарии

В "Бишкекглавархитектуре" 9 августа прошел круглый стол "Парки и зеленые зоны Бишкека. Проблемы и решения". Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, вице-мэр Эркинбек Исаков отметил, что благодаря усилию горожан удалось вернуть в муниципальное пользование парк на пересечении улиц Чапаева и Айни. Кроме того, по его словам, в настоящее время идут судебные разбирательства и по другим парковым зонам города для того, чтобы вернуть их в муниципальную собственность.
Некоторые представители неправительственных организаций попросили чиновников выделить отдельные места или зоны в парках для выгула собак.
Также они призвали строить новые парки на окраинах Бишкека, чтобы горожанам было удобно не ездить в центр столицы, а проводить время недалеко от дома.
По окончании встречи депутат городского кенеша предложил организовать рабочую группу и на законодательном уровне решать, к кому относятся парки, кто за ними должен ухаживать и как они будут развиваться.

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