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Городские власти решают, кто все-таки должен ухаживать за парковыми зонами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364572_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441983-ru.html

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Эмиль Шукуров: Большая часть действий мэрии Бишкека направлена на разрушение городской среды

9 августа 2017, 17:21       Комментарии

"Парки и зеленые зоны Бишкека. Проблемы и решения" - под таким названием прошел круглый стол в Бишкекглавархитектуре.
Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков отметил, что благодаря усилию горожан, депутатов и мэрии Бишкека удалось вернуть в муниципальное пользование парк на пересечении улиц Чапаева и Айни. Кроме того, в настоящее время идут судебные разбирательства и по другим парковым зонам столицы для того, чтобы вернуть их в муниципальную собственность.
Начальник Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев сказал, что подобных встреч должно быть больше, и важным является активное участие общественности.
Некоторые представители неправительственных организаций призвали выделить отдельные места или зоны в парках для выгула собак, поскольку это большая проблема.
Также на встрече призвали строить новые парки на окраинах Бишкека, чтобы горожанам было удобно не ездить в центр столицы, а проводить время недалеко от дома.
По окончании встречи депутат городского кенеша предложил организовать рабочую группу и уже на законодательном уровне решать, к кому относятся парки, кто за ними должен ухаживать и как они будут развиваться.

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