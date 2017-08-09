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Футбол: девушки из Бишкека выиграли чемпионат Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364508_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441982-ru.html

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9 августа 2017, 17:24       Комментарии

Команда СДЮШОРЧО-ФЦ выиграла чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Об этом сообщает Федерация футбола Кыргызстана.
Как уточняется, в финале подопечные Гульбары Уматалиевой встретились с командой "Абдыш-Ата" из Канта и одержали победу с разгромным счетом 4:1.
В борьбе за бронзовую медаль чемпионата встретились команды Каракола и Оша, однако победителя определили в серии пенальти, так как основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии ударов с 11-метровой точки удачливее оказались девушки из Каракола - 4:2.
В церемонии награждения приняли участие генеральный секретарь федерации Сыдыков Медербек и президент Женской футбольной ассоциации Бермет Тологонова.
Напомним, в этом году в чемпионате приняли участие 12 команд, которые поделены на две группы. Команды представляли все семь областей Кыргызстана, а также города Ош и Бишкек.

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