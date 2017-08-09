Сегодня: не хватает фантазии, утренние толчки, интрига с Ошским рынком

9 августа 2017, 17:30 Комментарии

Не хватило фантазии. Четыре кандидата в президенты - Торобаев, Мадумаров, Ташиев и Келдибеков, заявившие о создании новой партии, не смогли дать ей название. Поэтому в интернете по инициативе политиков объявлен конкурс среди желающих придумать имя их детищу. Главный приз победителю – iРhone последней модели.

Многие пользователи с энтузиазмом приняли предложения и начали активно выдвигать креативные варианты, которые можно отнести к разряду народного юмора. Видимо, поэтому, немало интересных идей и задумок сами инициаторы конкурса активно удаляют со своей странички в социальных сетях. Тем временем граждан уже больше интересует другой вопрос – если кандидаты в президенты не смогли придумать название партии, как же они определятся, кто из политического квартета будет выдвигаться в президенты?

Утреннее землетрясение. Сегодня около 5 часов 30 минут жители столицы, проживающие на верхних этажах, были разбужены подземными толчками. На популярном городском форуме они написали, что колебания продолжались около 30 секунд, и ранним утром, когда только начало светать, казались достаточно сильными.

В Институте сейсмологии "ВБ" рассказали, что бишкекчане ощутили отголоски мощного землетрясения, произошедшего в 5 часов 27 минут в Синьзянь-Уйгурском автономном районе Китая. Очаг подземной стихии с магнитудой 6,6 располагался примерно в 600 километрах от столицы Кыргызстана. Специалисты говорят, что это было необычное сейсмическое явление, так как колебания почвы силой 2-3 балла были зафиксированы практически во всех населенных пунктах по северу республики от Бишкека до Каракола. Небольшие толки отмечены даже в Алматы, Талдыкургане и еще нескольких городах Казахстана.

Микроавтобус Бишкек - Москва попал в аварию. Столкновение произошло неподалеку от Оренбурга, в бус врезался автомобиль "Шевроле Ланос". Эта машина, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения. Водитель и пассажирка легкового авто скончались на месте. Все находившиеся в микроавтобусе от госпитализации отказались.

В бусе, следовавшем по маршруту Бишкек - Москва, были 17 граждан Кыргызстана - два сменных водителя и 15 пассажиров. Как сообщают российские СМИ, никто из них серьезно не пострадал. В числе одной из главных версий аварии, которые рассматриваются следствием, называются неблагоприятные погодные условия. В Оренбурге в момент ДТП бушевала гроза и лил дождь.

Перенос Ошского рынка. Аким Ленинского района столицы высказал предложение, что большой базар нужно выносить за пределы столицы. По мнению чиновника, только при этом условии можно будет говорить о наведении порядка в квадрате, ограниченном улицами Московской, Фучика, Бейшеналиевой и проспектом Чуй. Озвученные вслух мысли моментально подхватили журналисты. Глава районной администрации Нурдин Тынаев, о котором раньше мало кто слышал, тут же стал узнаваемой медийной персоной.

Новость о возможности переноса Ошского рынка за городскую черту вызвала широкий резонанс и активное обсуждение среди горожан. Всех интересовал главный вопрос – когда это может случиться? Однако, как выясняется теперь, в обозримом будущем базар останется на своем месте, еще лет 20 его точно никто не тронет. "Я говорил СМИ, что этот вопрос придется решить в перспективе, так как будет актуально. Это мое мнение. Именно сейчас - данный вопрос не рассматривается", - пояснил свои мысли Тынаев.

Героиновый улов. Почти 4 килограмма сильнодействующего наркотического зелья было изъято при проведении оперативно-следственных мероприятий у 40-летнего уроженца Ошской области. Мужчина находился в разработке МВД и подозревался в причастности к незаконному хранению и сбыту запрещенных веществ и препаратов.

При личном досмотре сотрудники милиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли сверток с 3,7 килограмма героина. Операция была проведена 8 августа. Как сообщает пресс-служба МВД, в отношении задержанного наркодельца возбуждено уголовное дело, а сам он водворен в изолятор временного содержания.

Атлеты готовятся к чемпионату мира. В этом году первенство планеты по вольной борьбе состоится в столице Франции, Париже. Состязания будут проходить с 23 по 27 августа. Сборная Кыргызстана, в состав которой включены четыре сильнейших на данный момент спортсмена, усиленно готовится к выступлениям, а в тренерском штабе с умеренным оптимизмом говорят, что мы имеем достаточно оснований рассчитывать не медали.

На чемпионат мира во Францию едут Улукбек Жолдошбеков, Алибек Осмонов, Эламан Догдурбек уулу и Саякбай Усупов. Они будут бороться за звание сильнейших борцов на планете в своих весовых категориях. Всего в состав делегации Кыргызстана включены восемь человек вместе с тренерами и врачом.