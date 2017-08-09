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Сегодня: не хватает фантазии, утренние толчки, интрига с Ошским рынком

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364563_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441981-ru.html

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