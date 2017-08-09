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Посольство Катара и Красный полумесяц КР помогут школьникам из нуждающихся семей

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441980-ru.html

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9 августа 2017, 16:54       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Ислам Розиев – Кабар/. Красный Полумесяц Кыргызстана совместно с посольством Карата в КР окажет помощь наиболее нуждающимся школьникам Бишкека и Чуйской области.
Как сообщает пресс-служба Красного полумесяца КР, в преддверии школьного сезона посольство Катара поддержит школьников из наиболее нуждающихся семей г.Бишкек и Чуйской области, предоставив возможность приобрести все необходимые канцелярские принадлежности, а также школьную форму.
Данная договоренность была достигнута в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Катар Мохамед Бин Арар Умейр Аррамзани Аль-Наими с Генеральным директором Красного Полумесяца Кыргызстана Рустамом Алеевым.
В рамках данной благотворительной кампании помощь с приобретением канцелярских принадлежностей и школьной формы будет оказана 300 школьникам из нуждающихся семей на общую сумму 12 тыс долларов США.
Отметим, что сотрудничество с Государством Катар с целью оказания поддержки наиболее нуждающимся группам населения уже насчитывает ряд успешных благотворительных кампаний и акций.

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