Посольство Катара и Красный полумесяц КР помогут школьникам из нуждающихся семей

9 августа 2017, 16:54 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Ислам Розиев – Кабар/. Красный Полумесяц Кыргызстана совместно с посольством Карата в КР окажет помощь наиболее нуждающимся школьникам Бишкека и Чуйской области.

Как сообщает пресс-служба Красного полумесяца КР, в преддверии школьного сезона посольство Катара поддержит школьников из наиболее нуждающихся семей г.Бишкек и Чуйской области, предоставив возможность приобрести все необходимые канцелярские принадлежности, а также школьную форму.

Данная договоренность была достигнута в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Катар Мохамед Бин Арар Умейр Аррамзани Аль-Наими с Генеральным директором Красного Полумесяца Кыргызстана Рустамом Алеевым.

В рамках данной благотворительной кампании помощь с приобретением канцелярских принадлежностей и школьной формы будет оказана 300 школьникам из нуждающихся семей на общую сумму 12 тыс долларов США.

Отметим, что сотрудничество с Государством Катар с целью оказания поддержки наиболее нуждающимся группам населения уже насчитывает ряд успешных благотворительных кампаний и акций.