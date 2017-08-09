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В Париже неизвестный на автомобиле врезался в группу военных

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-parizhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441979-ru.html

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9 августа 2017, 17:06       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Кабар/. В пригороде Парижа Леваллуа-Перре неизвестный на автомобиле наехал на группу военнослужащих, осуществлявших патрулирование города. Об этом в среду, 9 августа, сообщило агентство AFP. По предварительным данным, ранены шесть человек, трое – в тяжелом состоянии.
Как уточнил мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани, у правоохранительных органов нет никаких сомнений, что речь идет "о преднамеренном акте".
Водитель машины и транспортное средство объявлены в розыск. Расследование инцидента взял на себя антитеррористический отдел французской прокуратуры, пишет Deutsche Welle.
Нападение было совершено в тот момент, когда военные покидали здание казармы.
Военнослужащие входили в состав антитеррористического подразделения Sentinelle, сформированного для патрулирования улиц после нападения на редакцию Charlie Hebdo и атаки на кошерный магазин в Париже в 2015 году.
Полицейские и военные во французской столице в последнее время часто становятся объектами атак.
В ночь на 6 августа вооруженный ножом мужчина попытался проникнуть на охраняемую военным патрулем Эйфелеву башню. Солдаты потребовали от него сдать оружие, после чего задержали.

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