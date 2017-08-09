В Париже неизвестный на автомобиле врезался в группу военных

9 августа 2017, 17:06 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Кабар/. В пригороде Парижа Леваллуа-Перре неизвестный на автомобиле наехал на группу военнослужащих, осуществлявших патрулирование города. Об этом в среду, 9 августа, сообщило агентство AFP. По предварительным данным, ранены шесть человек, трое – в тяжелом состоянии.

Как уточнил мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани, у правоохранительных органов нет никаких сомнений, что речь идет "о преднамеренном акте".

Водитель машины и транспортное средство объявлены в розыск. Расследование инцидента взял на себя антитеррористический отдел французской прокуратуры, пишет Deutsche Welle.

Нападение было совершено в тот момент, когда военные покидали здание казармы.

Военнослужащие входили в состав антитеррористического подразделения Sentinelle, сформированного для патрулирования улиц после нападения на редакцию Charlie Hebdo и атаки на кошерный магазин в Париже в 2015 году.

Полицейские и военные во французской столице в последнее время часто становятся объектами атак.

В ночь на 6 августа вооруженный ножом мужчина попытался проникнуть на охраняемую военным патрулем Эйфелеву башню. Солдаты потребовали от него сдать оружие, после чего задержали.