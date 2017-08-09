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Жээнбеков: Одна из главных задач сегодня – повышение зарплаты врачей

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441978-ru.html

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9 августа 2017, 17:06       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. В настоящее время одна из главных задач – повышение заработной платы врачей. Об этом в интервью КТРК заявил премьер–министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, люди больше стараются обращаться в больницы, расположенные в столице, в городах. "Под видом реформы в свое время позакрывали сельские больницы и теперь ситуация в селах плачевная. В то же время немногие хотят работать в сельских медицинских учреждениях из-за отсутствия достойных условий и низкой оплаты труда", - отметил С.Жээнбеков.
По его словам, поэтому вопрос повышения размера заработной платы медперсоналу стоит крайне остро.
"Накануне дал поручение рассчитать, на сколько процентов со следующего года можно поднять размер зарплаты нашим медикам, ведь бюджет позволяет. Также проводится работа по обеспечению больниц необходимым современным оборудованием за счет бюджета и за счет специальных проектов", - сообщил глава правительства.

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