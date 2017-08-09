9 августа 2017, 17:21 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Мэрия Бишкека помогает малоимущим в подготовке к зиме, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как отмечается, Свердловской районной администрацией в отопительном сезоне 2017-2018 годы планируется обеспечить 1200 малоимущих семей района из расчета 1,5 тонны на семью, стоимость 1 тонны угля составила 2 580 сомов.

Отпуск угля осуществляется с 7 августа по выданным талонам с топливной базы, согласно спискам предоставленным Управлением социального развития, расположенной по адресу: г. Бишкек ул. Дэн Сяопина 306 "Б".

Ежедневно на базе дежурит один сотрудник Управления социального развития, который контролирует вывоз угля.

Также следует отметить, что уголь для 200 инвалидов и одиноким пенсионерам доставляется до дома за счёт района.