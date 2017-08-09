Минюст предлагает налагать штраф до 40 тыс. за изготовление госсимволов КР без соблюдения техспецификации

9 августа 2017, 17:13 Комментарии

Министерство юстиции предлагает привлекать к ответственности за изготовление государственных символов Кыргызстана без соблюдения технической спецификации.

Согласно проекту закона, опубликованного для общественного обсуждения, изготовление государственного герба и флага КР производится юридическими и физическими лицами.

Изготовление герба и флага, являющегося предметом гражданско-правовых сделок, производится с соблюдением технической спецификации, утверждаемой правительством.

Нарушение порядка изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения герба КР влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - в размере 100 (10 тыс. сомов), должностных лиц - в размере 50 (5 тыс. сомов), на граждан - в размере 20 расчетных показателей (2 тыс. сомов).

То же действие, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - в размере 200 (20 тыс. сомов), должностных лиц - в размере 100, на граждан - в размере 40 расчетных показателей (4 тыс. сомов).

Изготовление государственных символов КР, являющихся предметом гражданско-правовых сделок, без соблюдения технической спецификации влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - в размере 200, на физических лиц - в размере 50 расчетных показателей.

То же действие, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - в размере 400 (40 тыс. сомов), на физических лиц - в размере 100 расчетных показателей.

Нарушение требований законодательства по использованию государственных символов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере 50, на граждан - в размере 20 расчетных показателей.

То же действие, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере 100, на граждан - в размере 40 расчетных показателей.