В Бишкеке супружескую пару поздравили с золотой свадьбой

9 августа 2017, 17:14 Комментарии

Администрация Ленинского района Бишкека поздравила с 50-летним юбилеем совместной супружеской жизни Лензина Ивана Николаевича и Лензину Людмилу Васильевну. Как сообщает 9 августа пресс-служба столичной мэрии, торжественное мероприятие прошло во Дворце бракосочетания.

"Трудовую деятельность Иван Лензин начал в 1970 году преподавателем географии в средней школе в селе Бурулдай Кеминского района. В 1972 начал работать инженером, научным сотрудником в Академии наук КР. В 1984 году стал кандидатом геолого-минералогических наук. В 1975-2005 годы работал в институте сейсмологии ведущим научным сотрудником.

Людмила Лензина проработала с 1970 по 2005 годы в институте Академии наук. Является кандидатом биологических наук. На данный момент она является доцентом в Управлении Академии при президенте.

Юбиляры воспитали двух дочерей и имеют семь внуков", - говорится в сообщении.