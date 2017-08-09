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В Бишкеке супружескую пару поздравили с золотой свадьбой

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441975-ru.html

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9 августа 2017, 17:14       Комментарии

Администрация Ленинского района Бишкека поздравила с 50-летним юбилеем совместной супружеской жизни Лензина Ивана Николаевича и Лензину Людмилу Васильевну. Как сообщает 9 августа пресс-служба столичной мэрии, торжественное мероприятие прошло во Дворце бракосочетания.
"Трудовую деятельность Иван Лензин начал в 1970 году преподавателем географии в средней школе в селе Бурулдай Кеминского района. В 1972 начал работать инженером, научным сотрудником в Академии наук КР. В 1984 году стал кандидатом геолого-минералогических наук. В 1975-2005 годы работал в институте сейсмологии ведущим научным сотрудником.
Людмила Лензина проработала с 1970 по 2005 годы в институте Академии наук. Является кандидатом биологических наук. На данный момент она является доцентом в Управлении Академии при президенте.
Юбиляры воспитали двух дочерей и имеют семь внуков", - говорится в сообщении.

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