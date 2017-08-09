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Иностранцы смогут получить визу в Кыргызстан через интернет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364567_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441974-ru.html

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9 августа 2017, 17:07       Комментарии

Иностранцы смогут получать визы в Кыргызстане через интернет. Новую систему электронной визы презентовали сегодня, 9 августа, в Министерстве иностранных дел.
"Электронная виза" разработана в рамках проекта "Таза Коом". Новая электронная система позволит гражданам иностранных государств получать туристические и деловые визы через интернет, не обращаясь в посольства и консульства Кыргызстана.
Для получения визы в электронном формате иностранному гражданину или приглашающей организации необходимо заполнить специальную форму на сайте Evisa.e-gov.kg, указать контактные данные, сведения о путешествии в Кыргызстан и загрузить свое фото и изображение паспорта. Оплатить консульские сборы можно через банковские платежные карты. Заявление будет рассматриваться в течение трех дней.
Новая система будет запущена с 1 сентября этого года.

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