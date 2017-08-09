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Столкновения между оппозицией и полицейскими вспыхнули в Кении

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364565_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441973-ru.html

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9 августа 2017, 17:12       Комментарии

Сотни протестующих против результатов президентских выборов в Кении вышли на улицы города Кисуму, передает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.
По их данным, демонстранты выступают в поддержку бывшего премьер-министра страны оппозиционера Раила Одинга, который по результатам президентских выборов проиграл своему основному сопернику.
По словам очевидцев, участники протестов забаррикадировали некоторые дороги в городе и жгут автомобильные покрышки. Полицейские открыли огонь по протестующим.
По последним данным, действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов. Одинга, согласно этим данным, набирает 44%. Сам оппозиционер отверг результаты, заявив, что они были подтасованы.
Во время президентских выборов в 2007 году более тысячи кенийцев погибли, 600 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с массовыми столкновениями.

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