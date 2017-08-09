Келдибеков набрал самый высокий результат по госязыку в своей группе

9 августа 2017, 17:13 Комментарии

Сегодня, 9 августа, в Нацкомиссии по госязыку тестирование на знание кыргызского языка прошла очередная группа кандидатов в президенты.

Система "Кыргызтеста" определила уровень владения госязыком кандидатов на следующем уровне:

<li>Ахматбек Келдибеков - 85,9 балла;</li><li>Камчибек Ташиев - 83,25 балла;</li><li>Токтайым Уметалиева - 76,7 балла;</li><li>Алмазбек Каримов - 77,6 балла.</li>

Отметим, для регистрации в ЦИК кандидатам необходимо набрать более 60 баллов.