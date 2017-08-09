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Келдибеков набрал самый высокий результат по госязыку в своей группе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364570_ke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441972-ru.html

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9 августа 2017, 17:13       Комментарии

Сегодня, 9 августа, в Нацкомиссии по госязыку тестирование на знание кыргызского языка прошла очередная группа кандидатов в президенты.
Система "Кыргызтеста" определила уровень владения госязыком кандидатов на следующем уровне:
<li>Ахматбек Келдибеков - 85,9 балла;</li><li>Камчибек Ташиев - 83,25 балла;</li><li>Токтайым Уметалиева - 76,7 балла;</li><li>Алмазбек Каримов - 77,6 балла.</li>
Отметим, для регистрации в ЦИК кандидатам необходимо набрать более 60 баллов.

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