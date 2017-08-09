Почему в Кыргызстане мужчины-педагоги уходят из школ

9 августа 2017, 16:53 Комментарии

Нынешний год в нашей сельской школе, где учатся менее 300 учеников, ознаменовался печальным событием. Единственный мужчина в коллективе из 13 педагогов (физрук) в день вручения аттестатов выпускникам написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Пожилые и молодые учителя долго уговаривали его остаться, предлагали ему проводить еще уроки труда и начальной военной подготовки, поработать хотя бы два-три года, но все было бесполезно...

А ведь он имел большое влияние на школьников: если преподаватели-женщины безуспешно призывали хулиганов к порядку, то физрук мог "укротить" их одним взглядом. Да и родители, заступающиеся за своих нерадивых отпрысков, прислушивались к его словам. Но теперь учитель, строго следивший за дисциплиной в школе, решил, что пора позаботиться о своих детях. "Их надо растить, кормить, одевать, а зарплата маленькая - попытаю счастья в России", - сказал он. И уехал.

До начала нового учебного года осталось меньше месяца, и сейчас весь коллектив во главе с директором, а также сочувствующие сельчане заняты поисками мужчины, который мог бы заменить покинувшего школу физрука. Не найдут - значит, уроков физкультуры и НВП не будет.

В школах соседних сел такая же ситуация. В одной трудятся 30 педагогов, только четверо из которых - мужчины, причем пожилые, отработавшие уже по 30-40 лет. В другой всего семеро из 40 учителей - представители сильного пола. В образовательных учреждениях райцентра мужчины составляют 15-17 процентов педагогических коллективов. Так что проблема оттока из школ учителей-мужчин стоит очень остро.

Я не говорю, что педагоги-женщины не могут обеспечить школьникам должного образования и воспитания, но такое резкое сокращение числа преподавателей мужского пола в любом случае плохо сказывается на учебно-воспитательном процессе. Как можно решить проблему? Предложение банальное, но единственно верное - повышать престиж профессии учителя. Можно освободить молодых педагогов от коммунальных платежей, предоставлять им участки в сельской местности для строительства жилья, выдавать ипотечные кредиты сообразно с невысокой зарплатой.

Можно снизить проходной балл для парней, поступающих в педвузы, а в целом увеличить количество бюджетных мест в них. Словом, предпринять можно многое... Вопрос в том, кто все это будет делать? За политическими дрязгами многие просто не замечают того, что вопросы образования и воспитания молодежи оставлены "на задворках".

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