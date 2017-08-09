Ребенок лежал на дне водоема — в Ошской области спасли 4-летнего мальчика

9 августа 2017, 16:54 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. 26-летний житель села Гульчо Алайского района Камчы Эркинбеков спас четырехлетнего мальчика, сообщил Sputnik Кыргызстан сам молодой человек.

По словам Эркинбекова, 7 августа он вместе с 13-летним братом отправился на водоем Дача-Суу.

"На берегу было много детей. В какой-то момент брат крикнул, что на глубине примерно полутора метров лежит мальчик. Я прямо в одежде прыгнул в воду, и мы вместе вытащили ребенка на берег. Лицо у него было синее. Начали делать искусственное дыхание, а когда перевернули вниз лицом и надавили на шею, из его легких вышла вода, и он начал дышать", - рассказал Эркинбеков.

Молодой человек добавил, что на своей машине отвез мальчика и его мать в Алайскую районную больницу. Ребенку оказали необходимую помощь, сейчас он чувствует себя хорошо.

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