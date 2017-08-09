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Таких остановок нет нигде в Нарынской области — подарок выпускников селу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441969-ru.html

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9 августа 2017, 17:08       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Выпускники школы в Ат-Башинском районе, окончившие ее 10 лет назад, построили в родном селе Талды-Суу современную остановку, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан глава местного айыл окмоту Улан Бердигулов.
© Фото / Канат Султан уулуВыпускники школы в Ат-Башинском районе, окончившие ее 10 лет назад, построили в родном селе Талды-Суу современную остановку "Так как старая остановка почти разрушилась, три года назад ее снесли. Выпускники 2007 года собрали деньги и построили новую, которая не уступает городским", - сказал он.
В последнее время набирает обороты тенденция, когда выпускники разных школ строят на малой родине социальные объекты, дома для малоимущих семей. Новую остановку в упомянутом селе ввели в эксплуатацию совсем недавно - 6 августа.
По словам выпускника "десятилетней давности" Адилета Токтосунова, на стройматериалы было потрачено 70 тысяч сомов, остановку возводили своими силами.
"Теперь сельчанам есть где укрыться от солнца и дождя в ожидании транспорта. Таких современных остановок нет во всей Нарынской области", - отметил Токтосунов.
Глава айыл окмоту пообещал, что местные власти обеспечат надлежащее состояние объекта.
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