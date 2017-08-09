С 1 сентября иностранцы смогут оформлять электронную визу в КР

9 августа 2017, 17:14 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Кыргызстана презентовало систему "Электронная виза", сообщила пресс-служба МИД.

На презентацию были приглашены представители посольств и консульств иностранных государств, а также международных организаций.

Как рассказал директор Департамента консульской службы МИД Эркин Асангулов, новая электронная система позволит иностранцам получать туристические и деловые визы в КР через Интернет, без необходимости обращения в посольства и консульства республики. Для получения визы в электронном формате иностранному гражданину или приглашающей организации необходимо заполнить специальную форму на сайте evisa.e-gov.kg, указав контактные данные и сведения о планируемом путешествии. Также потребуется загрузить фотографию и изображение паспорта (проездного документа).

Оплата консульских сборов производится посредством банковских карт. Срок рассмотрения заявки на получение электронной визы составляет три рабочих дня.

Новая электронная система в рамках проекта "Таза коом" будет запущена 1 сентября.

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