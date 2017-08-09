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С 1 сентября иностранцы смогут оформлять электронную визу в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/migratio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441968-ru.html

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За I квартал 2017 года привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме 202,6 млн долларов - Иманалиев

За I квартал 2017 года в страну привлечено $202 млн прямых иностранных инвестиций

9 августа 2017, 17:14       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Кыргызстана презентовало систему "Электронная виза", сообщила пресс-служба МИД.
На презентацию были приглашены представители посольств и консульств иностранных государств, а также международных организаций.
Как рассказал директор Департамента консульской службы МИД Эркин Асангулов, новая электронная система позволит иностранцам получать туристические и деловые визы в КР через Интернет, без необходимости обращения в посольства и консульства республики. Для получения визы в электронном формате иностранному гражданину или приглашающей организации необходимо заполнить специальную форму на сайте evisa.e-gov.kg, указав контактные данные и сведения о планируемом путешествии. Также потребуется загрузить фотографию и изображение паспорта (проездного документа).
Оплата консульских сборов производится посредством банковских карт. Срок рассмотрения заявки на получение электронной визы составляет три рабочих дня.
Новая электронная система в рамках проекта "Таза коом" будет запущена 1 сентября.
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