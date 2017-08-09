9 августа 2017, 16:32 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. В Кыргызстане задержан мужчина с 4 кг героина, сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее информации, 8 августа 2017 года сотрудниками МВД при проведении следственно-оперативных мероприятий был задержан 40-летний А.А. уроженец Ошской области, которого подозревали в причастности к незаконному хранению и сбыту наркотиков.

При личном досмотре у подозреваемого лица, сотрудники милиции в присутствии понятых, обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что вещество является наркотическим средством - героином, общей массой 3 кг. 700 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС. Проводится все необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц, причастных к данному преступлению.