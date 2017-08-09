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В Кыргызстане задержан мужчина с 4 кг героина

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441966-ru.html

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9 августа 2017, 16:32       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. В Кыргызстане задержан мужчина с 4 кг героина, сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее информации, 8 августа 2017 года сотрудниками МВД при проведении следственно-оперативных мероприятий был задержан 40-летний А.А. уроженец Ошской области, которого подозревали в причастности к незаконному хранению и сбыту наркотиков.
При личном досмотре у подозреваемого лица, сотрудники милиции в присутствии понятых, обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что вещество является наркотическим средством - героином, общей массой 3 кг. 700 гр.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР.
Задержанный водворен в ИВС. Проводится все необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц, причастных к данному преступлению.

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