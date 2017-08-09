Депутат Б. Сулейманов выиграл суд у экс-редактора дунганской газеты

9 августа 2017, 16:18 Комментарии

Депутат Бахадыр Сулейманов выиграл суд у экс-редактора дунганской газеты.

Напомним, в конце апреля 2015 года на тот период главный редактор периодического издания "Хуэймин бо" Зульфия Сухуза в пресс-центре "ВБ" обвинила парламентария в незаконном ее увольнении и присвоении средств общественного объединения "Ассоциация дунган Кыргызстана".

Эти факты Сулейманов стал оспаривать в суде, заявив, что его пытаются опорочить в преддверии парламентских выборов. И подал иск в суд за клевету, порочащую честь и достоинство.

27 июня 2017 года Свердловский районный суд г. Бишкека удовлетворил исковые требования народного избранника.

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