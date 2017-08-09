Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Часть улицы Кулатова в Бишкеке закроют на две неделиЧасть улицы Кулатова в Бишкеке закроют на две неделиЖыпар Жекшеев: "Выборы без Текебаева пройдут спокойно и честно"Жыпар Жекшеев: "Выборы без Текебаева пройдут спокойно и честно"

Под Парижем автомобиль врезался в группу военных и скрылся

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364562_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441963-ru.html

Похожие новости

Келдибеков набрал самый высокий результат по госязыку в своей группе

В Париже неизвестный на автомобиле врезался в группу военных

В Турции автомобилист сбил кыргызстанца, ехавшего на велосипеде

Таджикские военные проведут учения на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном

Сборная КР по вольной борьбе выступит на чемпионате Мира в Париже

9 августа 2017, 16:32       Комментарии

В одном из пригородов Парижа, Леваллуа-Перре, расположенном на северо-западе французской столицы, в группу военнослужащих врезался автомобиль BMW, пишет Би-би-си.
Инцидент произошел около 8 часов утра по местному времени. По сообщениям очевидцев, ранены шесть человек, из которых двое - тяжело.
Полиция подтверждает эти данные, однако подчеркивает, что угрозы для жизни пострадавших нет.
Водителю, совершившему наезд, удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.
По данным телеканала BFM TV, автомобиль врезался в солдат, когда те выходили из казармы.
"Это, несомненно, преднамеренный акт", - заявил в интервью телеканалу глава районной управы Леваллуа-Перре Патрик Балкани.
Он уточнил, что машина с нападавшим была припаркована на противоположной от казармы стороне аллеи и дожидалась выхода из здания военных 35-го пехотного полка.
В то же время издание Le Figaro цитирует источник в полиции, который говорит, что с точностью говорить о мотивах водителя пока рано.
"Терроризм, алкогольное опьянение, психические проблемы... Все варианты рассматриваются", - сказал собеседник газеты.
Во Франции с 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже, жертвами которых стали 130 человек, еще более 350 получили ранения.
В июле 2017 года парламент Франции одобрил закон об очередном продлении чрезвычайного положения - еще на полгода, до 1 ноября.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум