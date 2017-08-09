Под Парижем автомобиль врезался в группу военных и скрылся

9 августа 2017, 16:32 Комментарии

В одном из пригородов Парижа, Леваллуа-Перре, расположенном на северо-западе французской столицы, в группу военнослужащих врезался автомобиль BMW, пишет Би-би-си.

Инцидент произошел около 8 часов утра по местному времени. По сообщениям очевидцев, ранены шесть человек, из которых двое - тяжело.

Полиция подтверждает эти данные, однако подчеркивает, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Водителю, совершившему наезд, удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.

По данным телеканала BFM TV, автомобиль врезался в солдат, когда те выходили из казармы.

"Это, несомненно, преднамеренный акт", - заявил в интервью телеканалу глава районной управы Леваллуа-Перре Патрик Балкани.

Он уточнил, что машина с нападавшим была припаркована на противоположной от казармы стороне аллеи и дожидалась выхода из здания военных 35-го пехотного полка.

В то же время издание Le Figaro цитирует источник в полиции, который говорит, что с точностью говорить о мотивах водителя пока рано.

"Терроризм, алкогольное опьянение, психические проблемы... Все варианты рассматриваются", - сказал собеседник газеты.

Во Франции с 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже, жертвами которых стали 130 человек, еще более 350 получили ранения.

В июле 2017 года парламент Франции одобрил закон об очередном продлении чрезвычайного положения - еще на полгода, до 1 ноября.