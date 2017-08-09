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ММА: в Чолпон-Ате прошел турнир по кулатуу эртаймаш WEF 34

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364512_mm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441962-ru.html

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9 августа 2017, 16:35       Комментарии

В спорткомплексе "Газпром" в Чолпон-Ате прошли поединки по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA). Это уже 36-й турнир WEF, однако в серии Proffight проводится в 14-й раз.
Как сообщает Всемирная федерация эртаймаш (WEF), в этом турнире выступили бойцы из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Главным боем стала встреча между действующим чемпионом Нурланом Токтобакиевым и Абылкасымом Якубовым.
На четвертой минуте пятого раунда Токтобакиев техническим нокаутом одолел претендента и оставил у себя титул чемпиона Proffight.
Одним из интересных поединков вечера стала встреча между кыргызстанцем Илимбеком Токтогуловым и казахстанцем Эркином Дарменовым. На последних секундах заключительного раунда болевым приемом победу одержал кыргызстанец.
Всего в рамках турнира прошел 21 бой.

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