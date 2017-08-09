Какую форму наденут кыргызстанские школьники в сентябре

9 августа 2017, 16:21 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. В предстоящем учебном году в республике будет несколько вариантов школьной формы, утвержденных Министерством образования и науки, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан глава управления школьного, дошкольного и внешкольного образования ведомства Марат Усеналиев.

"У всех родителей разные финансовые возможности, поэтому не стоит вводить единую форму. Каждая школа совместно с родительским комитетом будет выбирать свою из предложенных вариантов", - сказал чиновник.

По его словам, утверждены следующие виды комплектов:

<ul> <li>белый верх, темный низ;</li> <li>рубашка/брюки или блузка/юбка в сочетании с жилеткой;</li> <li>рубашка/брюки или блузка/юбка в сочетании с пиджаком;</li> <li>рубашка/брюки или блузка/юбка в сочетании с пиджаком и жилеткой.</li> </ul> Что касается расцветок формы, то допустимы белый, серый, синий, бордовый цвета или их сочетание. В некоторых школах Иссык-Кульской и Баткенской областей ученицы носят коричневую форму с фартуком (советского образца), и это не запрещено.

Особо отмечается, что введен запрет на сбор денег для приобретения формы администрациями и учителями школ, а также на ограничение ученикам доступа к образованию в случае отсутствия формы.

Напомним, что в 2014 году с целью введения единой школьной формы в стране был объявлен конкурс среди дизайнеров. Когда Минобрнауки подвело его итоги и определило победителя, многих родителей возмутила стоимость отшитых комплектов. В 2016-2017 учебном году ведомство заявило, что специального постановления по поводу единой школьной формы не существует.

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