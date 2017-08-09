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Жыпар Жекшеев: "Выборы без Текебаева пройдут спокойно и честно"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/zhypar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441959-ru.html

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9 августа 2017, 16:23       Комментарии

Выборы без Текебаева пройдут честно и спокойно, ничего особенного не произойдет. Об этом сообщил общественный деятель Жыпар Жекшеев, комментируя решение Верховного суда о том, чтобы оставить в силе решение Межрайонного суда Бишкека по исковому заявлению представителя претендента на пост президента О.Текебаева.
"Текебаев много раз участвовал в выборах. Мне кажется, что мы слишком много внимания уделяем его персоне. Он, скорее всего, не будет принимать участие в выборах. Выборы и без него пройдут нормально. Думаю, никаких эксцессов не будет", — сообщил Ж.Жекшеев.
Он отметил, что для участия в выборах О.Текебаеву необходимо доказать свою невиновность или ответить перед законом за преступления, в которых его обвиняют.
"Он же находится под судом, фактически он подсудимый. Юристам виднее, может ли он участвовать в выборах или нет. Мне кажется, ему сначала надо доказать свою невиновность или ответить по закону, и только потом баллотироваться в президенты", — прокомментировал Ж.Жекшеев.
По словам общественного деятеля, если находящийся под следствием О.Текебаев докажет свою невиновность, то ему все двери будут открыты, и он сможет идти на любые выборы.
"А пока судебный процесс не закончился, он имеет возможность доказать свою невиновность. Потом может участвовать на любых выборах", — заключил Жыпар Жекшеев.
Напомним, 26 февраля 2017 года в рамках возбужденного уголовного дела О.Текебаев и Д.Чотонов были задержаны по подозрению в коррупции. 21 апреля 2017 года им было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 ("Коррупция") УК КР. Текебаев обвиняется в том, что пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 миллион. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".

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