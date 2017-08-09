Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кара-Кульджинском районе построена новая мечетьВ Кара-Кульджинском районе построена новая мечетьВ начале августа прошел традиционный Shopping Fest в Bishkek ParkВ начале августа прошел традиционный Shopping Fest в Bishkek Park

Таджикская таможня пресекла контрабанду более 500 телефонов "Samsung Galaxy" из Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tadzhiksk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441958-ru.html

Похожие новости

Иностранцы смогут получить визу в Кыргызстан через интернет

Почему в Кыргызстане мужчины-педагоги уходят из школ

В Кыргызстане задержан мужчина с 4 кг героина

Какую форму наденут кыргызстанские школьники в сентябре

Неизвестные пытались перегнать контрабандный скот из Кыргызстана в Казахстан

9 августа 2017, 15:56       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. Сотрудники Таможенной службы при Правительстве Таджикистана предотвратили попытку контрабанды 553 мобильных телефонов марки "Samsung Galaxy" на севере Таджикистана, общая стоимость которых составляет более 935 тыс. сомони, сообщает агентство "Азия плюс".
Крупная партия мобильных телефонов была изъята в ходе таможенного досмотра багажа автомашины марки "Опель Зафира" на автодороге "Канибадам — Худжанд", отмечается в сообщении.
"Данный товар принадлежит 30-летнему гражданину Таджикистана Р. Ф. — жителю Б. Гафуровского района. Груз, не прошедший соответствующего таможенного оформления, был ввезен на территорию Таджикистана из Кыргызстана контрабандным путем. 553 телефона Р. Ф. приобрел в приграничном селе Барбардук Лейлекского района у некоего Канибека, гражданина Кыргызстана", - отмечается на сайте таможенного ведомства РТ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 289, часть 2 Уголовного кодекса РТ, расследование ведет прокуратура Согдийской области.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум