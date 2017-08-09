Таджикская таможня пресекла контрабанду более 500 телефонов "Samsung Galaxy" из Кыргызстана

9 августа 2017, 15:56 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. Сотрудники Таможенной службы при Правительстве Таджикистана предотвратили попытку контрабанды 553 мобильных телефонов марки "Samsung Galaxy" на севере Таджикистана, общая стоимость которых составляет более 935 тыс. сомони, сообщает агентство "Азия плюс".

Крупная партия мобильных телефонов была изъята в ходе таможенного досмотра багажа автомашины марки "Опель Зафира" на автодороге "Канибадам — Худжанд", отмечается в сообщении.

"Данный товар принадлежит 30-летнему гражданину Таджикистана Р. Ф. — жителю Б. Гафуровского района. Груз, не прошедший соответствующего таможенного оформления, был ввезен на территорию Таджикистана из Кыргызстана контрабандным путем. 553 телефона Р. Ф. приобрел в приграничном селе Барбардук Лейлекского района у некоего Канибека, гражданина Кыргызстана", - отмечается на сайте таможенного ведомства РТ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 289, часть 2 Уголовного кодекса РТ, расследование ведет прокуратура Согдийской области.