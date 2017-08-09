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Международная конференция по сотрудничеству в Центральной Азии состоится в Ташкенте

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mezhdunar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441957-ru.html

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9 августа 2017, 16:10       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. Международная конференция под вывеской "Центральная Азия – главный приоритет внешней политики Узбекистана" намечен на 11 августа в городе Ташкенте, сообщает министерство иностранных дел РУ.
По данным агентства "Авеста", организатором конференции является МИД Узбекистана при участии Информационно-аналитического центра международных отношений, представительства ПРООН и офиса Координатора проектов ОБСЕ.
На форуме планируется информировать широкую общественность о сути и содержании современной региональной политики Республики Узбекистан, направленной на укрепление отношений дружбы и добрососедства с сопредельными государствами, а также позиции и подходах страны по ключевым вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе.
На мероприятие приглашены депутаты Олий Мажлиса, эксперты и аналитики из стран Центральной Азии, дипкорпус в Ташкенте, послы Узбекистана в соседних странах, представители министерств и ведомств, научно-аналитических центров республики, а также журналисты, сообщает МИД РУ.

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