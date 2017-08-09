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Неизвестные пытались перегнать контрабандный скот из Кыргызстана в Казахстан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/neizvestn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441956-ru.html

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9 августа 2017, 16:16       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. Пограничники Казахстана пресекли перегон крупного рогатого скота через казахстанско-кыргызскую границу, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.
По сведениям агентства "Казинформ", наряд пограничной заставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда на границе с Таласской областью Кыргызстана, задержал 16 голов КРС при перегоне из Кыргызстана в Казахстан. Двое неизвестных, которые осуществляли перегон контрабандного скота, заприметив пограничный наряд, скрылись на территории сопредельного государства.
Правоохранительные органы Кыргызстана опповещены о попытке перегона скота. Проводится расследование.

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