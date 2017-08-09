Неизвестные пытались перегнать контрабандный скот из Кыргызстана в Казахстан

9 августа 2017, 16:16 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. Пограничники Казахстана пресекли перегон крупного рогатого скота через казахстанско-кыргызскую границу, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.

По сведениям агентства "Казинформ", наряд пограничной заставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда на границе с Таласской областью Кыргызстана, задержал 16 голов КРС при перегоне из Кыргызстана в Казахстан. Двое неизвестных, которые осуществляли перегон контрабандного скота, заприметив пограничный наряд, скрылись на территории сопредельного государства.

Правоохранительные органы Кыргызстана опповещены о попытке перегона скота. Проводится расследование.