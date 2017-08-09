Узбекистан расширяет сеть железных дорог

9 августа 2017, 16:22 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. Узбекистан намерен на ежегодной основе реализовывать новые проекты, направленные на расширение сети железных дорог, сообащет "Казинформ".

В частности, на состоявшем очередном заседании международного пресс-клуба (МПК) представители АО "Узбекистон темир йуллари" отметили, что только за прошедший год были завершены широкомасштабные проекты, такие как пуск пассажирского скоростного поезда в Ферганскую долину через горные перевалы, а также был продлен маршрут высокоскоростного поезда "Афрасиаб" до Бухары.

В своих ближайших планах узбекская железнодорожная компания планирует реализовать новые проекты, такие как строительство железнодорожной ветки по направлению Бухара - Мискен и Ургенч - Хива с перспективой выхода на Республику Каракалпакстан. Также будет продолжена работа по электрификации линии Карши - Термез. На сегодняшний день полностью электрифицировано только 183 км из 325 км.

В то же время за прошедший 2016 год узбекской железнодорожной компанией АО "Узбекистон темир йуллари" было перевезено 68 млн тонн грузов и 21,1 млн пассажиров. Годовой грузооборот составляет 22,9 млрд. тонн-км, а пассажирооборот - 3793 млн пасс-км. На текущий день в АО "Узбекистон темир йуллари" работают более 75 тыс. работников, общая протяженность железнодорожных путей составляет 6500 км.