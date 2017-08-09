В Кара-Кульджинском районе построена новая мечеть

9 августа 2017, 15:57 Комментарии

ОШ, 09.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В селе Биймырза Кара-Кульджинского района Ошской области по инициативе начальника управления южного региона по противодействию организованным преступным группировкам Малика Нурдинова построена новая мечеть. Об этом сообщили в пресс-службе казыята Ошской области.

Новая мечеть построена по инициативе Малика Нурдинова при финансовой поддержке со стороны спонсоров из Саудовской Аравии. Во время церемония открытия казы Ошской области Самидин кары Атабаев поблагодарил спонсоров и инициатора за строительство мечети и вручил инициатору почётную грамоту.

На церемонии открытия мечети приняли участие казы Ошской области Самидин кары Атабаев, инициатор строительства Малик Нурдинов, посол КР в Кувейте Жусупбек Шарипов, казы города Ош Убайдулла ажы Сарыбаев, аким Кара-Кульджинского района Примберди Дыйканов, представители по делам религии южного региона и местное население.