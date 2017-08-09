В Турции автомобилист сбил кыргызстанца, ехавшего на велосипеде

9 августа 2017, 16:08 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Кабар/. В турецком городе Кастамону автомобилист сбил гражданина Кыргызстана, ехавшего на велосипеде, сообщает Haberler.

Как сообщают турецкие СМИ, ДТП произошло 3 августа на пешеходном переходе у спортивного комплекса Santrapark. Автомобиль с госномерами AL 594 сбил 21-летнего кыргызстанца Нурсултана Толонбая уулу, проезжавшего на велосипеде.

Пострадавшему была оказана скорая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в Государственную больницу Кастомону.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.