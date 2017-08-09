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В Турции автомобилист сбил кыргызстанца, ехавшего на велосипеде

Источник:
http://kabar.kg/news/v-turtcii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441953-ru.html

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Турция начала строительство стены на границе с Ираном

9 августа 2017, 16:08       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Кабар/. В турецком городе Кастамону автомобилист сбил гражданина Кыргызстана, ехавшего на велосипеде, сообщает Haberler.
Как сообщают турецкие СМИ, ДТП произошло 3 августа на пешеходном переходе у спортивного комплекса Santrapark. Автомобиль с госномерами AL 594 сбил 21-летнего кыргызстанца Нурсултана Толонбая уулу, проезжавшего на велосипеде.
Пострадавшему была оказана скорая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в Государственную больницу Кастомону.
Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

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