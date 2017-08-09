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Калифорнийский пляж накрыло гигантское туманное облако

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kaliforni...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441952-ru.html

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9 августа 2017, 16:18       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Посетителей пляжа в калифорнийском городе Санта-Круз застало врасплох гигантское туманное облако, неожиданно перекрывшее ясное небо.
По словам автора ролика, опубликовавшего его на YouTube, небо внезапно потемнело, задул сильный ветер, а затем он увидел облако.
"Зонтики улетали, песком мне засыпало лицо, а люди в спешке покидали пляж. Всего через несколько минут туманное облако прошло мимо и выглянуло солнце", — комментирует видео на YouTube его автор.
Другие комментаторы поделились своими пугающими теориями.
"В этом густом облаке спрятан космический корабль", — пишет James Austria.
"Создается впечатление, что оно может упасть в любой момент", — пишет Nitin Kumar.
"Это конец света", — пишет Chrome Who.
Источник РИА Новости

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