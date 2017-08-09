В начале августа прошел традиционный Shopping Fest в Bishkek Park

9 августа 2017, 15:54 Комментарии

В Bishkek Park прошли целых две ночи тотальной распродажи весенне-летней коллекции со скидками до 90%! По условиям акции нужно было закупиться на сумму от 2000 сомов или пообедать в кафе на сумму от 750 сомов. Разыгрывали 3 сертификата на шопинг в Bishkek Park на сумму 50 000, 100 000 и 200 000 сомов.

Акматов Адилет, 19 лет. Выигрышный номер 322 292 – 50 000 сомов

2-й курс, студент Уфимского государственного нефтяного технического университета.

"Мы закупались с сестрой в Terranova и Brand Mixx. Выигрышным оказался купон, который получил от покупок в Terranova. Я предчувствовал, что выиграю, поэтому был уверен, но все равно сейчас испытываю шоковое состояние".

Мама Адилета, Болотбекова Жаныл: "Я всегда думала, что все розыгрыши подставные, не верила. Я сейчас убедилась, что каждый может стать победителем. Очень рада, что мой сын выиграл. Он у нас очень везучий. Теперь чаще будем приходить в Bishkek Park!".

Чодоев Нургазы, 39 лет. Выигрышный номер 322 678

Госслужащий в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР. Отец двоих детей.

"Очень волнуюсь. Я болел за тех, кто рядом был. А потом цифра за цифрой начало все совпадать. Когда выиграл не поверил, и даже выйдя на сцену, попросил проверить еще раз.

Дочь моего брата приехала в гости из села. Привели ее в Bishkek Park, чтобы хорошо провести время. На кассе в развлекательном центре FunCity сказали, что можно поучаствовать в лотерее и выиграть призы. Решили поучаствовать и зарегистрировали чеки от FunCity и кафе Ocak Kofte. Лотерейный номер, который я получил в кафе, оказался выигрышным. Теперь будем закупаться всей семьей на наш сертификат на 100 000 сомов.

Желаю всем успехов, спасибо большое Bishkek Park!"

Алиева Ириза, 24 года. Выигрышный номер 322 941

Юрист в Demir Bank.

"Мы всей семьей пришли посмотреть кино. Потом здесь узнали, что идет акция. Я заинтересовалась. После просмотра кино мы закупились в İmperial и Colins. Мы зарегистрировались очень поздно в 00.30.

Сегодня утром долго думала, ехать на розыгрыш или нет, моя сестра сказала, пойдем, поучаствуем. Я с братом и сестрой приехала на розыгрыш. Приехала с мыслью: ну хотя бы выиграла бы 50 000 сом". Когда вышел человек, который выиграл 50 000, а после 100 000 сом, я уже думала все, не выиграю. А мой брат уже не верил и почитал молитву про себя и сказал, что подождет в машине. Моя сестра очень эмоциональная, когда вышел наш номер, она очень сильно обрадовалась.

Я в первый раз выигрываю в лотерею. Мое имя в переводе с ингушского означает счастье, и на самом деле мое имя приносит мне счастье, мне всегда очень везет.

Сертификат на 200 000 сомов поделим в нашей большой семье, нас дома 8 человек: 5 детей, мои родители и бабушка.

Спасибо вам большое! "

Администрация благодарит всех участников акции и победителей. Следите за новостями на официальных социальных страницах в Instagram и в Facebook