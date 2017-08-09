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У уроженца города Ош сотрудники МВД изъяли почти 4 килограмма героина

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364556_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441949-ru.html

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9 августа 2017, 16:02       Комментарии

8 августа сотрудниками МВД при проведении следственно-оперативных мероприятий был задержан 40-летний А.А., уроженец Ошской области. По сообщению правоохранителей, мужчина подозревался в причастности к незаконному хранению и сбыту наркотиков.
При личном досмотре эта информация подтвердилась. В присутствии понятых милиционеры обнаружили и изъяли сверток с веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что вещество является героином общей массой 3 кг 700 граммов.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР. Задержанный водворен в ИВС. Ведется работа по установлению других причастных лиц к данному преступлению", - сообщили в пресс-службе МВД КР.

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