Все в шоке — на конкурсе красоты кыргызстанка выступила за другую страну

9 августа 2017, 16:08 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Модель Сусанна Егорян, заявленная от Кыргызстана на World Next Top Model 2017, выступила в финале международного конкурса от Армении. Это подтверждают фотографии, сделанные во время заключительного этапа бьюти-состязаний.

Конкурс красоты проходил в столице Ливана, Бейруте, финал состоялся 6 августа. За корону и главный приз в размере 5 тысяч долларов боролись красавицы из 49 стран. По результатам всех туров победила Шерил Чарлез из Индии. Первой вице-мисс стала Сусанна Егорян, а второй - марокканка Далале Газзали.

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Публикация от Photographer (@jokerphotography) Авг 7 2017 в 5:47 PDT

Егорян получила возможность участвовать в World Next Top Model, завоевав в апреле текущего года титул "Мисс подиум" на национальном конкурсе "Мисс Кыргызстан - 2017".

Корреспондент Sputnik Кыргызстан связался с директором модельного агентства Таттыбубу Самидин кызы, которая занималась организацией поездки Сусанны в Ливан. Та призналась, что в шоке от услышанного.

"Просто не могу поверить в это... Думаю, организаторы допустили какую-то ошибку. Но даже если это собственное решение Сусанны, организаторы не должны были допустить такого", - заявила Таттыбубу Самидин кызы.

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